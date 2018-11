Do início do ano até o dia 31 de outubro, houve 1.252 acidentes e em 2017 ocorreram 1.630, uma redução de 23%

O número de mortes nas rodovias federais do estado de Mato Grosso do Sul, diminuíram em relação ao ano passado. O período que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) verificou, foi de janeiro a outubro de 2018, e fazendo um comparativo com o mesmo período de 2017, as mortes foram menores.

Do início do ano até o dia 31 de outubro deste ano, houve 1.252 acidentes e em 2017 ocorreram 1.630, uma redução de 23%. Já na quantidade de mortes registradas, a redução sobe para 39%, pois no ano passado 138 pessoas que perderam a vida até o final de outubro, e em 2018 foram 84 mortes.

Caminhões

Até o final do mês passado, foram 322 acidentes com caminhões nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, sendo contabilizadas nove mortes. Em 2017 foram 434 acidentes, com seis vítimas fatais.

Alguns fatores podem ter colaborado para essa diminuição. Dentre eles, o aumento do valor das punições administrativas para infrações de trânsito, a intensificação do uso de tecnologias por parte da PRF, como por exemplo, o Radar Portátil. A melhoria da qualidade da BR-163, principal rodovia federal do estado, em razão da sua duplicação e outras evoluções advindas com a concessão dela, também colaboraram para a queda dos números.