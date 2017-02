Número de escorpiões aumenta no verão e Civitox da dicas de como evitar acidentes

Em duas semanas a jornalista Kátia Tavares encontrou oito escorpiões dentro de sua casa no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A quantidade surpreendeu jornalista que chegou a encontrar até um escorpião filhote.

A aparição dos animais peçonhentos preocupa Kátia que tem um filho de 10 meses e dois cachorros. “Meu filho está começando a andar e quer ficar mais no chão. E tenho meus dois cachorros, um deles já foi picado uma vez”, conta.

Com o calor e aumento do número de chuvas durante o verão a incidência de acidentes com escorpiões aumenta, é o que explicou o coordenador do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox), Karyston Adriel Machado.

“É neste período, de verão, que os escorpiões se multiplicam, por isso é o período com o maior registro de casos. Eles se concentram nos córregos da cidade, que agora são canalizados, então os escorpiões ficaram sem um predador natural, por isso o número só aumenta”, afirmou o coordenador do Civitox.

Karyston explicou que antes os animais se concentravam na região central. “Antigamente a incidência de escorpião era na região central da cidade, onde os córregos se concentram, como na região da Avenida Fernando Correa da Costa. Os bairros com maiores registro de acidentes são Aero Rancho e Otavio Pécora”.

O crescimento da rede de esgota também influencia no aparecimento do escorpião. “Antes eles ficavam só nas regiões dos córregos, agora, com a rede de esgoto eles conseguem se locomover para outras regiões da cidade. O Com o crescimento da rede de esgoto eles tem se propago em várias regiões. A rede de esgoto é como uma estrada para eles”, explicou Machado.

Kátia conta que mora no bairro Aero Rancho há oito anos, mas foi a três anos que o problema com os animais peçonhentos aumento. “Sempre apareceu um ou outro escorpião em casa, mas foi depois que ligamos a rede de esgoto que a incidência aumentou”, relata.

Cuidados

O coordenador do Civitox ressalta que a melhor forma de evitar o aparecimento de escorpiões são com barreiras físicas, como usar ralos com sistema de fechamento ou colocar tampas. “O escorpião é um animal muito resistente, nós não orientamos o uso de produtos químicos, pois não vai matar o animal, vai deixa-lo irritado”, explicou.

Outra orientação para diminuir a incidência de animais peçonhentos é fazer o controle de insetos e bicho, como baratas, que são alimentos para o escorpião. “Com o controle desses animais é muito difícil você encontrar escorpião, porque eles aparecem onde tem alimento para eles”, afirma.

Caso haja acidente e uma pessoa seja picada, o coordenador orienta que o paciente busque uma unidade de saúde mais próxima. “Nosso atendimento prioritário são os especialistas de saúde, que nós orientamos como agir em caso de acidentes e acompanhamos os casos”, conta.