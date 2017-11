Número de mortos em atentado em mesquita no Egito sobe para 305

O número de mortos no atentado terrorista de sexta-feira (24) a uma mesquita frequentada por sufistas no norte do Sinai aumentou para 305, entre eles 27 crianças. O número de feridos chegou a 128, segundo o mais recente boletim da Procuradoria Geral do Egito, divulgado neste sábado. A informação é da Agência EFE.

O ataque, cuja autoria ainda não foi reivindicada por nenhum grupo extremista. Segundo comunicado da União das Tribos do Sinai, o ataque ocorreu quando os criminosos fecharam "as portas da mesquita (Al Rawda) e mataram todos os que rezavam. Após a chegada de ambulâncias ao local, "um grupo escondido de terroristas fez disparos e fugiu".



Começou hoje o luto nacional de três dias pelo massacre contra a mesquita frequentada por sufis, em uma pequena cidade no norte da península do Sinai. Foi o pior atentado terrorista na história recente do país.