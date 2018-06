O subtenente reformado da Polícia Militar Reinaldo de Araújo Martins, morreu na sexta-feira (1º), depois de cinco dias internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado durante uma tentativa de assalto na rua Arquias Cordeiro, em Pilares, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no domingo (27).

Ele foi encaminhado ao hospital municipal, onde passou por uma cirurgia e ficou internado, mas não resistiu ao ferimento e morreu ontem. Martins foi o 54º policial militar morto no estado do Rio de Janeiro neste ano.

Ele tinha 56 anos e entrou na Polícia Militar em 1985. A assessoria de imprensa da Polícia Militar não soube informar o horário e local do sepultamento.