Números mostram a falta de segurança nas agências bancárias no Brasil

De acordo com dados apresentados pelo presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada (Contrasp), João Soares, em 2017 até o dia 15 de março, já são 367 ocorrências no Brasil nas agências bancárias. Em 2016 foram 329 assaltos e 1753 arrombamentos no País, no Mato Grosso do Sul houve 20 ataques a bancos em 2015 e 19 em 2016. "Os bancários e vigilantes pedem socorro", alertou João.

“O número de assaltos e arrombamentos de bancos crescem vertiginosamente no Brasil. A segurança bancária faz parte de nossa vida o tempo todo", afirmou o propositor da audiência pública sobre a segurança bancária, realizada nesta quinta-feira (23/3), deputado João Grandão (PT).

O presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região, Edvaldo Franco Barros destacou a importância do debate. "Tema importante e preocupante que envolve os bancários, vigilantes e todos os cidadãos. Essa questão da melhoria da segurança vem sendo solicitada a tempo e precisamos trabalhar na prevenção".

"As vidas humanas estão sendo colocadas em risco. Nosso objetivo é salvar vidas", disse o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT), Roberto Antônio Von Der Osten (conhecido como Betão).

Já Gustavo Machado Tabatinga Junior, coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária na Contraf/CUT reforçou a necessidade de uma legislação estadual para assegurar a segurança bancária. "É necessãrio que os estados possuam uma legislação estadual específica que obrigue os bancos a terem uma segurança pública adequada, uma legislação que amplie os itens de segurança. Precisamos aumentar por meio de leis locais a segurança pública. É urgente, porque não é aceitável perder nenhuma vida, e a vida não pode esperar. E as grandes ocorrências poderiam ser evitadas com medidas simples", assegurou Gustavo.

E ainda o coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária na Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito - Centro Norte (Fetec/CUT-CN), Sandro Soares de Maltos apresentou dificuldades enfrentadas."O descaso dos bancos com a segurança, instalações vulneráveis que acabam facilitando os assaltos e uma defasagem da Lei Federal (7.102/1983). A vida é o nosso maior patrimônio.Nossa preocupação é com a vida, porque é o maior bem que temos que defender", ressaltou Sandro.

Como encaminhamento da audiência pública será formado um grupo de trabalho com representantes de todas áreas envolvidas para que no prazo de 45 dias seja apresentado um projeto de lei pelo deputado João Grandão. "Porque foram muitas as situações expostas no debate hoje e que precisam ser analisadas para que a proposta seja um exemplo", explicou João Grandão.