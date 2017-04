Nutricionista orienta sobre escolha de chocolates

Diante das doces tentações da Páscoa, o ideal é preferir o chocolate com menor teor de gordura possível e maior quantidade de cacau, segundo a nutricionista Nathalia Ferreira. Ela conta que, atualmente, o chocolate meio amargo (entre 40% e 50% de cacau) é bem aceito, mas ainda existe resistência quanto ao consumo.

“O ideal é preferir aqueles com teor de cacau acima de 60%. Quanto mais amargo melhor e mais benefícios terá. Devemos ter atenção ao rótulo do produto para saber o teor de cacau e gorduras. Sobre qual o consumo máximo de chocolate por dia, não existe uma recomendação fechada. O bom é conversar com um nutricionista para equilibrar o consumo de chocolate dentro de uma dieta saudável. Uma porção usual é estimada entre 25 e 30 gramas”, explica Nathalia, que é professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP/Fase).

Para ela, consumir chocolates que têm avelãs, castanhas e amêndoas pode ser uma boa opção: “A combinação chocolate e oleaginosas é interessante, pois configuram melhor potencial antioxidante, além de as oleaginosas auxiliarem na absorção dos carboidratos. Mas não é por isso que vamos comer de forma excessiva, moderação é a palavra chave quando tratamos de alimentação saudável".