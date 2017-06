O Colorado vence Sinop e garante classificação no Brasileiro

Pelo segundo ano consecutivo Mato Grosso do Sul terá um representante na 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde de domingo(25), o Comercial foi a Sinop e venceu o time da casa por 3 a 2 de virada garantindo a classificação como um dos melhores 15 segundos colocados da fase de grupos.

Vinícius marcou os gols do time mato-grossense enquanto Bruno Nunes, Adriano e Leandro marcaram para o colorado. No outro jogo do grupo, o Anápolis venceu o Ceilândia por 2 a 0 mas foi eliminado. Na 2ª fase, o colorado vai encarar o América-RN em dois jogos. O primeiro será na capital e o jogo da volta em Natal pela melhor campanha do mecão na 1ª fase.

O sistema é o mesmo da Copa do Brasil com o gol qualificado servindo como critério de desempate.

Sete perde na despedida

O Sete de Setembro entrou em campo já eliminado diante do União e se despediu de maneira melancólica. Jogando no Douradão, o time perdeu por 2 a 1.

Ricardo e Maranhão marcaram para o União e Jô descontou para o Sete. Com a vitória, o União garantiu a classificação ficando à frente do Luziânia que empatou com o Aparecidense por 3 a 3 e foi eliminado.