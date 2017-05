Pescadores encontraram, na tarde de sábado (27), o corpo de um homem no Rio Paraná.

Segundo informações do site JP News, o corpo estava nu e foi localizado boiando em uma região conhecida como Riviera, próximo a usina Eldorado.

Não havia sinais de violência e a vítima aparentava ter 40 anos.

A Polícia Militar, Civil, perícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate do corpo. Até o momento não há informações sobre a identidade do homem, segundo a Polícia Militar do Município.