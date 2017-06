O Detran-MS dá dicas que ajudam a diminuir os danos ao meio ambiente

Os desastres naturais em decorrência das mudanças climáticas e aquecimento global estão cada vez mais frequentes no nosso cotidiano, por isso, é fundamental que todos os dias sejam aplicadas práticas que contribuam com a diminuição da poluição no nosso planeta.

Essas práticas também incluem ações no trânsito – local onde há grande emissão de gases poluentes e produção de ruídos. Além do impacto no meio ambiente, as poluições sonoras e atmosféricas também podem afetar a saúde dos condutores e pedestres que ficam constantemente expostos.

Para contribuir com a qualidade de vida do planeta, neste dia 5 de junho, data em que é comemorado o dia Mundial do Meio Ambiente, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) apresenta algumas dicas que ajudam a diminuir os danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, podem trazer mais economia para o condutor:

– Regule periodicamente o motor do seu veículo, substituindo as peças por outras originais;

– Use combustível de boa procedência e recomendado pelo fabricante do veículo;

– Não faça troca de fluídos em via pública;

– Ao substituir pneus e baterias deixe-os em local adequado para posterior reciclagem;

– Mantenha o sistema de escapamento em ordem para não produzir demasiada poluição sonora;

– Use a buzina somente quando for estritamente necessário;

– Evite reduções constantes de marcha, acelerações bruscas e freadas em excesso.

Além das dicas acima, é muito importante que os usuários do trânsito sejam conscientes e não joguem lixo nas vias, pois o descarte incorreto pode ocasionar em sérios acidentes e causar alagamentos, caso um bueiro fique entupido.

A recomendação é que todos carreguem o lixo produzido até um local apropriado, ajudando assim, a manter as vias de trânsito limpas e em perfeitas condições de uso. Com a conscientização de todos, é possível melhorar o convívio no trânsito e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida.