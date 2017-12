Patrícia Brites, prima de Wesner Moreira, postou em sua rede social, na internet, um pedido de ajuda para os pais do jovem que morreu em fevereiro deste ano. No apelo feito pela mulher, ela pede ajuda, pois alega que Valdeci Ferraz da Silva e Marisilva Moreira, estão passando por dificuldades financeiras. E para aumentar o drama, a filha de Valdeci, Fátima Soares Silva, de 27 anos, está internada depois de ser queimada pelo marido.

A campanha feita por Patrícia é chamada de #Natal solidário para os pais do Wesner menino do lava jato. “Venho mais uma vez pedir ajuda para os pais do Wesner, pois estão passando por dificuldades, o pai teve o benefício [do INSS] suspenso e também esta com sua filha que foi vítima de agressão pelo marido, colocaram fogo, e está internada no CTI”, diz o post.

“Estão precisando de alimentos e até dinheiro para pagar dívidas e se locomover até o hospital. Qualquer ajuda é muito bem vinda”, conclui o apelo.

Conforme o pedido de ajuda, o endereço da família de Wesner foi divulgadado para os interessados em ajudar. A rua onde a família mora é a Padre Damião, 798, no Pioneiros - região sul de Campo Grande. O telefone de Marisilva Moreira também está disponível para quem for ajudar: (67) 99248 3028, ou podem entrar em contato com a Patrícia no (67) 992436015.

Mulher agredida

Como se não bastasse o drama da família em ter perdido um filho no começo do ano, Adriele de Fátima Soares Silva, irmão de Wesner por parte de pai, foi brutalmente agredida pelo marido no dia 9 deste mês.

Gilson, marido de Fátima, jogou gasolina e colocou fogo em sua mulher.

A vítima foi levada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, e logo depois encaminhada à Santa Casa onde continua internada e não corre risco de morte.

Morte de Wesner

Wesner foi internado as pressas no dia 3 de fevereiro, deste ano, após o patrão e um colega de trabalho fazerem uma “brincadeira” com uma mangueira de compressor de ar, que atingiu o ânus e acabou entrando ar no corpo do adolescente. Após ser levado para a Santa Casa da Capital, ele teve que ser submetido a uma cirurgia para retirada de 20 centímetros do intestino.

Onze dias depois o jovem não resistiu e acabou morrendo. De acordo com a assessoria do hospital, a causa da morte foi choque hipovolêmico, que é a perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, seguido de uma parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo durante 45 minutos, mas a morte foi inevitável.

Valdeci Ferraz e Wesner

Dona Marisilva Moreira e seu filho Wesner