O fim de semana será de rodada decisiva do Estadual Sub-19

A 4ª rodada marca dois confrontos direto. No sábado(10) às 17h no Arthur Marinho, o invicto Corumbaense recebe o Comercial que fecha sua participação no 1º turno.

O jogo terá arbitragem de João Gilberto Fidias que será auxiliado por Moacir da Silva Soares e Igor Soares de Arruda. Wilton da Silva Amorim será o 4º árbitro.

O carijó da avenida tem 04 pontos contra três do colorado. Quem vencer poderá terminar a rodada na liderança porque no domingo(11), o Urso recebe o líder União/ABC às 15h na Toca do Urso.

As duas equipes tem 04 pontos mas o União tem saldo melhor. Em caso de empate em Mundo Novo e haja um vencedor em Corumbá, a competição terá um novo líder.

A partida terá arbitragem de Altair Rodrigues que será auxiliado por Edmar dos Santos e Elita Maria da Silva. Wilson Claudino será o 4º árbitro. O Operário que tem apenas um ponto folga na rodada.