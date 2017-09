'O Futuro da Minha Cidade' discute ações criativas para desenvolvimento de cidades

O evento será no auditório da Fiems com palestras de profissionais renomados

Com o objetivo de discutir ações criativas e sustentáveis para o desenvolvimento das cidades, será realizado nesta quinta-feira (28), o evento “O Futuro da Minha Cidade” e contará com palestras com a pesquisadora Marcella Arruda e o engenheiro Civil Silvio Barros.

Segundo o representante da CBIC em Campo Grande, Kleber Luiz Recalde, o projeto “O Futuro da Minha Cidade” começou em 2012 em Maringá e está sendo implementado em diversas cidades do país. “Agora é a vez de Campo Grande ter essa discussão sobre qual cidade queremos. A ideia é reunir a sociedade civil organizada e o setor produtivo para debater esse projeto, com enfoque no desenvolvimento sustentável”, explicou.

No entanto, Kleber Recalde reforça que a sustentabilidade em foco não é apenas a ambiental ou social. “É a sustentabilidade econômica, porque sem ela não existem sustentabilidade ambiental e social. Queremos sensibilizar a sociedade para que ela se envolva nas tomadas de decisões, para que ela crie mecanismos para ajudar no planejamento e na gestão pública também”, ressaltou.

Marcella Arruda é coordenadora do núcleo de projetos do instituto “A Cidade Precisa de Você” e pesquisa sobre a noção de comunidade e o empoderamento dos habitantes na construção da cidade. Convidada a realizar diferentes workshops, debates e palestras sobre metodologias de design situado e participativo na América do Sul, Índia e Dinamarca.

Já Silvio Barros é engenheiro civil, especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental. Começou suas atividades profissionais no Amazonas, como chefe do Núcleo de Proteção ao Meio Ambiente, e foi prefeito de Maringá.

O evento é realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) parceria com o Sesi e o Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS) e será no auditório da FIEMS, na Capital.