O governador repassa R$ 2,5 milhões em viaturas e equipamentos para Três Lagoas

Dando sequência nas entregas de viaturas e equipamentos do programa “MS Mais Seguro”, o governador Reinaldo Azambuja esteve em Três Lagoas nesta terça-feira (30.5) para repassar ao município mais de R$ 2,5 milhões em investimentos.

Os municípios de Três Lagoas, Água Clara, Bataguasu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria foram contempladas com viaturas para as polícias Militar e Civil e para o Corpo de Bombeiros. Além dos veículos, foram entregues pelo governador armamentos e equipamentos.

“É uma alegria continuar essas entregas na segurança pública”, afirmou Reinaldo Azambuja. Segundo ele, os investimentos em estruturas de segurança pública refletem nos índices de atendimento à população. “Mato Grosso do Sul foi identificado pelo Mapa da Violência como terceiro estado mais seguro do País”, pontuou.

“E isso não nos deixa acomodados. Pelo contrário, nos estimula a investirmos mais para sermos o mais seguro do Brasil, mesmo sendo um estado de fronteira”, afirmou o governador.

Presente na solenidade de entrega, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, destacou os investimentos do Governo do Estado em Três Lagoas dizendo que Reinaldo Azambuja nunca virou os olhos para a cidade. “Sempre ajudou nas necessidades do município, inclusive investindo no Corpo de Bombeiros”, contou.

Na entrega desta terça-feira, Três Lagoas recebeu sete viaturas, duas da Polícia Militar, três da Polícia Civil e duas dos Bombeiros. Água Clara foi contemplada com dois veículos, um para a Polícia Militar e outro para a Polícia Civil. As polícias de Bataguassu receberam quatro viaturas, duas para a Civil e duas para a Militar.

Para Brasilândia, o Governo destinou dois veículos, um para a Polícia Civil e outro para a Polícia Militar. Santa Rita do Pardo recebeu uma viatura da Polícia Militar. Selvíria foi contemplada com dois automóveis, uma para a Polícia Militar e outro para a Polícia Civil.

Também participaram do evento de entrega o secretário de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa e prefeitos, vereadores e secretários municipais de diversos municípios da região.

MS Mais Seguro

Lançado em 2016 para reestruturar as forças de segurança pública do Estado, o programa MS Mais Seguro prevê investimentos de mais de R$ 115 milhões até 2018.