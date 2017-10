O MPT/MS, PM e Bombeiros firmam parceria em comunicação de acidente do trabalho

O Ministério Público Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT/MS) firmou recentemente dois Termos de Cooperação Técnica, sendo um com o Corpo de Bombeiros e outro com a Polícia Militar. As parcerias envolvem ações voltadas para a comunicação imediata de toda ocorrência caracterizada como acidente de trabalho, assim como esforço conjunto na fiscalização e no combate ao trabalho escravo, trabalho infantil e tráfico de pessoas.

No âmbito do Corpo de Bombeiros, o termo estabelece que a corporação deverá informar ao MPT/MS, no prazo máximo de 1 dia útil, todas as ocorrências identificadas como acidente de trabalho em empresas, apontando os respectivos trabalhadores prejudicados. A instituição também apoiará o Ministério Público do Trabalho, com equipe técnica e equipamentos adequados, no levantamento de informações in loco.

Com a Polícia Militar, foram pactuados treinamentos voltados a policiais e servidores do MPT/MS, para atuarem na prevenção, fiscalização e repressão aos crimes de trabalho escravo, trabalho infantil e tráfico de pessoas, principalmente na faixa de fronteira. O acordo também contempla ações, projetos e programas junto à comunidade, visando ao resgate de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Aparelhamento e melhor serviço à sociedade

O MPT/MS destinou a quantia total de R$ 210 mil, que deve ser aplicada em capacitação e na aquisição de equipamentos. De modo geral, os recursos serão utilizados para o aperfeiçoamento das condições de trabalho dos servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e para a melhoria do atendimento à população.

O Corpo de Bombeiros investirá o montante em equipamentos de proteção, segurança e socorro, a serem empregados no combate a incêndios, salvamento terrestre, em altura, aquático e mergulho.

Já a Polícia Militar deverá adquirir materiais de treinamento, para operação e instrução, de segurança e de informática, assim como materiais para a manutenção de bens imóveis, instrumentos educativos, esportivos e recreativos capazes de atender à população assistida por projetos sociais em vigência.