O sábado amanhece nublado, mas o céu ficará limpo durante o dia

Este sábado (3), em todo o Estado, amanheceu com poucas nuvens e com baixa temperatura, mas no decorrer do dia os termômetros indicarão temperaturas maiores. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no sul, sudoeste e sudeste podem ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde.

Campo Grande amanheceu parcialmente nublado a temperatura mínima é de 14 C° e a máxima deve chegar aos 28C°. A umidade relativa do ar varia entre 85% a 45% durante o dia.

Ainda de acordo com o Inmet, o domingo deve amanhecer nublado com a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas na Capital durante a tarde. A temperatura varia de 20C° e a máxima atinge os 29C°.