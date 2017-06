OAB divulga resultado preliminar da 2ª fase do Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou na tarde desta sexta-feira (23) o resultado preliminar da 2ª fase do XXII Exame de Ordem Unificado, após a revisão de notas desempenhada pela Fundação Getulio Vargas na área de Direito Constitucional.

De acordo com a publicação de hoje, a revisão desempenhada na área supracitada fez-se necessária ante a verificação de correções divergentes do padrão de resposta divulgado em 20 de junho, tendo tal procedimento total respaldo no item 5.10.1 do edital de abertura do XXII EOU: 5.10.1 “Eventual correção, em favor de qualquer candidato, em desacordo com o gabarito oficial da prova prático-profissional – cuja pontuação atribuída poderá ser revista até a homologação final do resultado do exame – não implicará em nenhum benefício ou direito aos demais examinandos”.

Os candidatos da área de Direito Constitucional ainda poderão entrar com recurso das 18h do dia de hoje, 23 de junho, às 18h do dia 26 de junho.

A previsão de divulgação do resultado definitivo da 2ª fase está mantida para o dia 04 de julho.



