A eleição ocorre das 9h às 17, na capital e no interior

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza nesta terça-feira (20), eleição para a escolha de seu novo presidente que vai administrar a entidade pelos próximos três anos.

Três chapas concorrem neste pleito. A chapa 22, que tenta a reeleição de Mansour Karmouche, a 11 que tem como representante Jully Heyder, e a 33, encabeçada por Rachel Magrini.

Conforme a Comissão Eleitoral da OAB/MS, dos 23 mil advogados inscritos na seccional, 14,995 estão aptos a votar. Em Campo Grande, a votação ocorrerá na sede da OAB/MS. No interior serão realizadas nas respectivas sedes ou salas dos Fóruns onde estão instaladas as Subseções. Em todos os locais de votação, o pleito ocorrerá das 9h às 17h.

Na capital 17 seções eleitorais estarão disponíveis, Dourados contará com 3 e cada Subseção distribuídas nos municípios do interior, terá uma seção. O voto é pessoal e obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB/MS, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo a ausência justificada por inscritos.