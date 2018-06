A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, terá o horário de atendimento alterado em dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2018.

De acordo com o presidente, Mansour Karmouche, o horário de expediente será das 12 às 18 horas, nos dias em que os jogos forem realizados pela manhã (às 8 horas), das 14 às 18 horas, quando os jogos começarem às 10 horas, e ainda das 8 às 13 horas, quando os jogos ocorrerem às 14 horas.