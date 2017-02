OAB-MS homenageia advogado Ricardo Trad

Ricardo Trad morreu nesta terça-feira e é velado no Tribunal do Júri do Fórum de Campo Grande

Confira a nota:

Morre Ricardo Trad, um dos maiores tribunos do Brasil

A notícia que jamais queríamos dar. Faleceu Ricardo Trad. Conhecido pela brilhante atuação no meio jurídico em todo país, Ricardo Trad ombreou com os maiores juristas da nossa era moderna.

Perspicaz e arguto emocionava a todos com suas apresentações magistrais. Contribuiu com a nossa instituição em diversos momentos, sendo conselheiro desta casa. Sua nobre trajetória serviu de exemplo para os filhos, Ricardo Trad Filho, José Belga Trad, Izabela Trad, Giovana Trad Cavalcante e Assaf Trad, que escolheram a advocacia como profissão. Também era tio do ex-presidente da Ordem, Fábio Ricardo Trad.

“Ricardo foi um pai que todos nós desejamos um dia ser, amigo, irmão, companheiro, compreensivo e, acima de tudo, defensor de sua prole que lhe deu muitas alegrias, semeando para as próximas gerações sua descendência árabe”, disse o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

Em nome do Conselho Federal da OAB, o conselheiro federal Ary Raghiant também se manifestou sobre a perda do advogado. “Hoje é um dia muito triste para a advocacia brasileira, pois perdemos um dos grandes criminalistas do país, líder de uma família de destacados advogados. Ricardo Trad deixará como legado para toda a sociedade sul-mato-grossense a história de um defensor das liberdades, que com paixão e destemor sempre atuou nos foros”, completou Ary.

* O velório será no Tribunal do Júri do Fórum de Campo Grande a partir da madrugada desta quarta-feira (1º)