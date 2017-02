OAB-MS realiza debate sobre a Reforma Previdenciária

Uma Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência foi marcada para a próxima quarta-feira (22), para debater as Comissões do Direito Previdenciário que está prestes a ser votada no Congresso Nacional. O evento será na sede do Seccional de Mato Grosso do Sul.

Por ser um tema polêmico e que diz a respeito a sociedade, o OAB-MS se comprometeu realizar este debate para esclarecer dúvidas. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Previdenciário, Reinaldo Monteiro, o evento é de extrema importância na medida que a Reforma está prestes a ser votada.

“É um debate amparado pela nossa Constituição, conforme consta no artigo nº 10 que diz que toda e qualquer reforma que atinge diretamente os trabalhadores e seus direitos deve ser discutida por toda a sociedade; portanto a participação de todos os representantes da categoria é fundamental”, ressaltou Monteiro.

“A reforma da previdência é um dos temas mais importantes hoje para a sociedade brasileira porque interfere diretamente na vida e no futuro do cidadão. Esse tema tem que ser tratado com muita responsabilidade pelos nossos governantes e, é nesse sentido que a OAB será protagonista do assunto”, afirmou o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

O evento acontece a partir das 16 horas no auditório do Seccional de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Mato Grosso, 4700. De acordo com o edital, terá convidados especiais para a mesa redonda. Vale ressaltar que haverá emissão de certificados para o público acadêmico.

Confira a programação:

Tema: Déficit – Desvinculação das Receitas da União - Desoneração com a palestrante: Jane Berwanger- Presidente do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário

Tema: Idade mínima, expectativa de vida e equiparação de gênero com a palestrante: Carolina Hernandes Grassi – Atuante no Jurídico do Senado Federal

Tema: Aposentadoria Rural e Benefício de Prestação Continuada com o palestrante: Rodrigo Telles - professor e advogado