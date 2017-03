A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove na terça-feira (21) a audiência pública ´Cadastro Ambiental Rural e Perspectivas para 2017´, mediada pelo presidente da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócios (CAAA), Marcos Sborowski Pollon.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele deveria ter sido concluído em maio de 2015, um ano após ser implantado. Com baixa adesão na época, ele foi prorrogado e em maio de 2016 uma medida provisória ampliou o prazo para 31 de dezembro deste ano.

“A intenção da audiência pública é poder verificar junto a órgãos como Imasul, Famasul e Ministério Público, que estarão presentes, a situação atual do CAR no Mato Grosso do Sul, quais as perspectivas, o que foi feito e o que ainda precisa ser feito, bem como o que se espera do setor em relação as posturas a serem adotadas com o CAR”, enfatiza o advogado.

Pollon, que atua no setor do agronegócio desde 2003, é professor universitário especialista em Direito Civil e Processual Civil.

O evento será às 19 horas no auditório da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3342-400 e (67) 9811-0970.