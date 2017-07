OAB quer capital pacífica e cobrará providências

Após vários episódios de violência na Capital, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) lançará campanha contra a violência “OAB/MS Pela Paz”.

De acordo com o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, a campanha visa despertar as autoridades competentes a tomarem medidas que diminuam a violência.

“Não podemos aceitar que fatos como esses aconteçam em nossa cidade”, ressaltou.

Para Mansour, é preciso ter mais policiamento e ações voltadas para a segurança pública e a campanha que começará no mês de agosto virá para despertar os governantes.

Serão feitas ações com estudantes de escolas e faculdades de todo o Estado. As subseções da OAB também vão participar da campanha, que ainda contará com um evento que debaterá o tema no auditório da Seccional.

Serão discutidos assuntos como a banalização da violência e da vida, violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes, entre outros.

“Durante o mês de julho, vimos vários casos de crimes em todas as classes sociais, homens, mulheres, crianças, que chocou a população da Capital e precisamos acabar com isso”, afirmou Mansour.

O dia do lançamento será decidido ainda segundo o presidente. A campanha foi criada na sexta-feira (27).