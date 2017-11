OAB quer rigor nas investigações de acidente que matou advogada

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul, lamentou a morte da advogada Carolina Albuquerque Machado, 24 anos, em acidente na madrugada desta quinta-feira (2) na Capital.

Em nota, a entidade manifesta apoio a família da jovem e diz que cobrará rigorosa apuração dos fatos.

Veja a nota na íntegra:

“Ao tomar conhecimento na manhã desta quinta-feira (02) do trágico acidente que vitimou a bacharel em Direito Carolina Albuquerque Machado e seu filho de 3 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), exigirá rigorosa apuração dos fatos para que não se dê ensejo a eventual impunidade.



A entidade lamenta a morte de Carolina e reitera os votos de pêsames aos familiares e amigos. A Ordem cobrará apuração rigorosa dos fatos, principalmente devido à fuga do autor do acidente João Pedro da Silva Miranda Jorge, que não prestou socorro às vítimas. Segundo informações veiculadas pela mídia, ele estaria dirigindo em alta velocidade.”