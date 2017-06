OAB realiza “Conferência Estadual da Advocacia de MS”

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realizou na última semana a XIV Conferência Estadual da Advocacia de Mato Grosso do Sul. O evento, que aconteceu de 8 a 10 de junho no Centro de Convenções Rubens Gill de Camillo, teve como tema central “A Constituição Brasileira no Novo Milênio: Desafios, Avanços e Retrocessos”.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realizou, na última semana, a 14ª Conferência Estadual da Advocacia de Mato Grosso do Sul. O evento, que aconteceu de 8 a 10 de junho no Centro de Convenções Rubens Gill de Camillo, teve como tema central “A Constituição Brasileira no Novo Milênio: Desafios, Avanços e Retrocessos”.

O encontro é realizado a cada triênio pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme disposição estatuária prevista no art. 80 da lei federal 8.906/94 (EOAB) visando fomentar o aperfeiçoamento da cultura jurídica, promovendo também, amplo debate acerca de temas relacionados à classe da advocacia e de ordem jurídica do Estado Democrático de Direito.

Na abertura oficial, o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, destacou a importância da palavra “superação”. “Nesse momento não deve haver crenças, ideologias, conceitos e pensamentos teóricos que nos dividam e nos separem. Formamos aqui um só corpo, com um só interesse, com um único propósito: superação”.Já o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), Ricardo Pereira, acredita que a Conferência Estadual da Advocacia é um evento de extrema importância para a classe. “É um encontro ímpar, pois é o encontro de todos os advogados e o congraçamento de três anos de gestão, em que podemos discutir o presente e o futuro da advocacia em prol dos advogados”, ponderou.

O presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamachia, também esteve presente na abertura da conferência e saudou os presentes e agradeceu a organização do evento. “Gratidão é dívida que não prescreve, e quando falo isso, digo para agradecer aqueles que sou eternamente grato, e eu tenho um dever de gratidão à todos os dirigentes desta instituição que fazem da nossa história a exata historia da democracia do Brasil”.

Lamachia ainda destacou que tem orgulho de ver a OAB cumprindo seu papel, que é a defesa da Constituição do Brasil.