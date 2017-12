OAB/MS divulga resultado definitivo da 1ª fase do XXIV Exame de Ordem

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado



Nesta quarta-feira (13) foi divulgado o resultado definitivo da 1ª fase do XXIV Exame de Ordem Unificado. Os candidatos aprovados nesta fase e os que pediram reaproveitamento da 1ª fase do XXIII Exame realizarão a prova prático-profissional (2ª fase) em 21 de janeiro de 2018.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

