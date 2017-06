OAB/MS e ASL fazem homenagem ao centenário de Wilson Barbosa Martins será nesta quarta

Ícone na política sul-mato-grossense, Wilson Barbosa Martins completa 100 anos nesta quarta-feira (21). Para homenagear sua trajetória, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), farão uma noite especial.

“Wilson Barbosa Martins representa todo o significado da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul porque foi nosso primeiro presidente e dali seguiu carreira política, tendo sido Governador do Estado. É um símbolo da resistência, honestidade e capacidade de decência que um administrador deve ter ao ocupar um cargo público, seja ele qual for”, enfatizou o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.

Nascido em 21 de junho de 1917, o advogado Wilson Barbosa Martins foi o primeiro Presidente da OAB/MS, na gestão 1979/1981. “Um homem que tinha como maior bandeira a honestidade e lutava dia a dia para o progresso do Estado onde ele nasceu. Como Prefeito, como Deputado Federal, Governador, Senador, uma figura impoluta da administração pública em Mato Grosso do Sul e em todo o país. Nós, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras nos orgulhamos de ter em nossas fileiras um homem de uma importância enorme para a literatura do Estado”, salienta Reginaldo Alves de Araújo.

Para Rêmolo Letteriello, Wilson foi “uma referência extraordinária para aqueles imbuídos de serviço público. Um verdadeiro homem público que prestou relevantes serviços ao Estado de Mato Grosso do Sul, e principalmente a Campo Grande quando Prefeito”.

“Esse dia 21 é o escopo de uma homenagem a Wilson Barbosa Martins que está completando um centenário de vida, um político honesto, que conviveu conosco como membro na academia. Sua ajuda foi muito importante para a concretização do sonho de um novo prédio (com previsão para entrega em agosto) junto com a diretoria”, destaca Abrão Razuk.

A noite de homenagem será hoje, às 19h30, na sede da ASL, que fica na Avenida 14 de julho, 4.715, Centro, após a Igreja São Francisco.