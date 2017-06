OAB/MS participa de audiência pública sobre a reforma trabalhista

A Comissão dos Advogados Trabalhistas (CAT) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, vai participar nesta sexta-feira (02) da audiência pública ‘Reforma Trabalhista’, realizada pela Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul (AAT/MS), com auxílio do Projeto de Extensão Universitária ‘Temas controvertidos de Direitos Sociais, Direito e Processo do Trabalho’ da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).



O credenciamento será às 18h30. O Prof. Esp. Wander Medeiros da Costa proferirá às 19h30 a palestra ‘A precarização do trabalho pela terceirização e Reforma trabalhista’.



Às 20h30, será a vez da mesa de debates, mediada pela advogada membro da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB/MS e presidente da AAT (Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul), Rafaela Kasai Araújo Lima.



O evento será no anfiteatro da Unigran Capital, que fica na Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Monte Castelo. Os participantes vão receber certificado de quatro horas/aula.