“OAB/MS pela paz”: Seccional irá lançar campanha contra a violência

Após vários episódios de violência em Campo Grande, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), irá lançar campanha contra a violência: “OAB/MS pela paz”.

Serão feitas ações com estudantes de escolas e faculdades de todo o Estado. As subseções da OAB também vão participar da campanha, que ainda contará com um evento que debaterá o tema no auditório da Seccional.

Serão discutidos assuntos como a banalização da violência e da vida, violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes, entre outros.

De acordo com a Coordenadora da Campanha, a Presidente da CCULT, Delasnieve Daspet, a palestra abordará “sobre a violência de forma geral, seja nas fronteiras, seja contra as minorias, as mulheres, entre outras. Nosso objetivo é incentivar ações pela paz em todo o Estado, com ações nas escolas para que as crianças entendam o que é a paz e estendam essas ações pela sociedade. Vamos chamar grupos que trabalham com o tema, assim como as Secretarias de Cultura e Educação”.

“São diversos casos de violência em Mato Grosso do Sul. Nosso Estado deve ser um dos mais violentos do país. Por isso, a OAB fará a campanha em prol da paz para demonstrar nossa revolta e cobrar atitudes das autoridades”, salientou o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.