OAB/MS recebe doações para a Campanha do Agasalho até julho

Lançada no mês de maio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) está reforçando para advogados e toda sociedade, a Campanha do Agasalho deste ano.

Criada para aquecer o inverno dos mais necessitados, a campanha intitulada: “Aquecer 2 – todos Juntos para Esquentar o Inverno de Quem Precisa” segue até 10 de julho recebendo doações nas caixas de coleta instaladas na sede da Seccional e nas salas da OAB nos Fóruns de Campo Grande.

Segundo a presidente da Comissão de Direitos Sociais da Seccional, Grisiela Coelho, a ação social é de suma importância, uma vez que a OAB também se empenha em amparar quem mais precisa.

“Soubemos que este ano vamos ter um inverno rigoroso e tem muitas pessoas que não tem abrigo e nem como se aquecer, e estamos convocando os colegas e toda sociedade que puder colaborar para participar da Campanha deste ano”, disse.

O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, parabenizou a iniciativa da Comissão em pensar no próximo e pontuou: “a Campanha do Agasalho sempre foi um lado social que a OAB desempenhou em prol dos necessitados, principalmente quando chega esse período de inverno, onde as pessoas estão precisando de calor humano, então é de extrema importância esta ação”.

Ano passado a campanha arrecadou mais de 1.000 peças para entidades carentes. Para este ano, Grisiela prevê um número maior de doações: “Não custa ajudar, acredito que se cada um doar um pouquinho teremos muito no final”, destacou Grisiela.

Das doações incluem agasalhos, cobertores, mantas, calçados e roupas em geral.

A Campanha tem o apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), Caixa de Assistência ao Advogado (CAAMS), Comissão de Assuntos Maçonicos e demais Comissões. Ao fim da Campanha, a OAB irá apadrinhar uma comunidade carente.