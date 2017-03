OAB/MS reinaugura sede da Subseção de Dourados

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza no próximo dia 15 de março, a entrega da reforma da sede da 4ª Subseção de Dourados. Ao todo, o reparo durou cerca de três anos e só agora, na nova gestão, foi possível concluir a obra.

A reforma contemplou piso e gesso do auditório, sala de recepção, sala de ética, a fachada, os banheiros, agora adaptados para deficientes, mobiliário novo e pintura do prédio. Foram feitas ainda, novas salas para a secretaria e tesouraria.

Segundo o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche é de grande importância à reestruturação de um espaço físico adequado para atender os advogados. “A entrega desta obra é de extrema importância para nós, porque todo advogado merece uma estrutura adequada, que lhe de conforto e segurança para poder exercer; e é nossa função entregar uma reforma que foi iniciada e não foi concluída nas gestões anteriores. Esse é o nosso compromisso, em reestruturar aquilo que se encontra pendente”, avaliou.

Para o presidente da 4ª Subseção de Dourados, Fernando Bonfim Duque Estrada, o apoio da seccional foi primordial para a conclusão da obra. “A obra da reforma foi um projeto necessário e audacioso, elaborado pela gestão anterior do presidente Felipe Azuma e da sua diretoria. Mesmo com muito empenho, ele não conseguiu entregar conforme o prazo estabelecido, uma vez que houve problemas burocráticos e pendências com a gestão anterior da seccional. Desta forma, nós, ao assumir em 2016 também assumimos o compromisso de finalizar e entregar a obra, na qual contamos com o apoio da atual gestão da seccional. Assim, é uma realização concluir esse projeto fazendo essa reinauguração e entrega para a sociedade de advogados de Dourados e Itaporã”.

A reinauguração começa pontualmente às 19 horas. A sede é situada na Rua Onofre Pereira de Mattos, 1.712, no Centro de Dourados. Mais informações pelo telefone (67) 3423-5140.