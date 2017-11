Objetivo é saneamento de primeiro mundo, diz governador

Durante a entrega de obras de saneamento em Ponta Porã, cidade a 346 km de Campo Grande, na manhã deste sábado, o governador de Mato Gro do Sul, Reinlado Azambuja (PSDB), destacou o investimento na cidade.

“Esse é o nosso grande desafio e nós vamos perseguir: levar Ponta Porã aos níveis dos países de primeiro mundo, tendo 95% de coleta e tratamento de esgoto”, afirmou.

As obras entregues somam R$ 16 milhões. Foram entregues uma nova estação de tratamento de esgoto, mais de 88 mil metros de rede coletora e 4.486 ligações domiciliares.Também foi entregue à população um poço tubular profundo situado no Jardim dos Eucaliptos, com profundidade de 649 metros e vazão de 258m³.

“O governo tem investido em Ponta Porã mostrando a nossa preocupação em saneamento, porque isso significa saúde, melhoria à qualidade de vida”, destacou o governador. Além de garantir o bem-estar da população, as obras resultam em economia aos cofres públicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cada real investido em saneamento resulta em economia de quatro reais nos sistemas de saúde.

Foi assinada ainda autorização para iniciar a obra de perfuração de um poço tubular no Centro, com três reservatórios de concreto, uma estação elevatória e 18.953 metros de rede coletora, com recursos estaduais de R$ 10 milhões pela Sanesul. “Nossa preocupação é estender saneamento a todos os municípios e Ponta Porã conta muito com isso, poder universalizar coleta e tratamento”, detalhou o governador.