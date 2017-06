Obra da rotatória da Mato Grosso já apresenta melhorias

As obras começaram no dia 22 de março

Depois de quase três meses, a obra da rotatória da Via Parque, confluência das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins, já apresentam já apresenta resultados positivos, mesmo com conclusão prevista o próximo mês. De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno, apesar do período chuvoso, a obra tem fluído bem.

“No início tivemos dias chuvosos, o que deu uma atrasada. Mas já realizamos a sinalização vertical e horizontal, com a instalação de semáforos nos locais, e agora estamos na finalização da pavimentação próximo a rotatória, drenagem e conclusão do meio fio”, completa Janine.

O Projeto prevê que após essa etapa finalizada, a obra terá continuidade no outro trecho da avenida Mato Grosso que deverá passar pelo mesmo procedimento, este concluído a etapa final será a diminuição da rotatória e a instalação semafórica.

O diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, destaca que o projeto foi uma intervenção emergencial e bem-sucedida devido o fluxo de veículos. “Com essas mudanças a população ganhará tempo, e um trânsito melhor e menos estressante”, afirma Gerson Claro.

De acordo com levantamento da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), diariamente passam pela avenida Mato Grosso cerca de 36 mil veículos, sendo 18 mil em cada sentido da via, e na Via Parque aproximadamente 22 mil veículos, destes 12 mil no sentido Shopping/Parque do Sóter e 10 mil no sentido Parque do Sóter/Centro.

Parceria

O Governo do Estado por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), repassou mais de R$ 1,6 milhão para a prefeitura de Campo Grande executar a obra. O governador Reinaldo Azambuja desta a importância de parcerias entre governo e municípios, com o objetivo de melhorar a segurança viária, em prol da redução de acidentes de trânsito e dando uma melhor qualidade de vida a população. “Nos últimos anos temos feito muitos investimentos na área de engenharia de trânsito, inteligência e educação para o trânsito. Essa obra refletiu nosso comprometimento com o crescimento da cidade, haja vista que houve crescimento populacional e de frota de veículos. Estamos atendendo um antigo anseio da população”, destaca o governador Reinaldo Azambuja.