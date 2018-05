Obra de pavimentação do Nova Lima é retomada

As obras de pavimentação do Nova Lima foram retomadas nesta sexta-feira (25), em Campo Grande. Os trabalhos iniciaram no ano passado, contudo, estavam paralisados desde novembro de 2017, quando o Tribunal de Contas suspendeu o contrato que prorrogava o contrato de concessão com a Águas Guariroba, que fazia a implantação da rede de esgoto no local.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou a retomada das obras, que fazem parte do projeto que integra o PAC Pavimentação. O serviço está sendo retomado a partir da colocação das travessias da rede de esgoto na pista lateral à Avenida Cônsul Assaf Trad , com a terraplanagem, e em seguida será aplicada a capa asfáltica no trecho entre a Rua Zulmira Borba e a Rua Marquês de Herval.

A etapa A da pavimentação e drenagem cobrirá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e Avenida Cônsul Assaf Trad. Serão implantados 8,75 quilômetros de drenagem, 19,38 km de pavimentação e 4,78 km de recapeamento.

Nesta primeira etapa da pavimentação, está programado o asfaltamento das ruas Sócrates; Dona Maria Izabel; Dom Sebastião Leme; Santo Inácio de Loiola; Júlio Prestes; Eugênia Lima; Randolfo Lima; Assunção Borba; Martin Faustino; Botafogo; Eugênio Silvério; Alfredo Borba; Padre Antonio Franco; Firmo Cristaldo; Galileu; Aquiles; Celina Baís Martins, além das avenidas Carlota Joaquina e Cândido Garcia.