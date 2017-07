Obras de arte dos pacientes de Caps serão expostas no Projeto Estação Cultural

Pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Vila Almeida e da Vila Margarida participam expondo pinturas em telas e trabalhos manuais na Estação Cultura (Plataforma Cultural) neste sábado (08), a partir das 13h. Os trabalhos foram selecionados e integram as ações de reinserção social destes usuários das unidades.

Do CAPS Vila Almeida, as belas pinturas em tela do senhor Marcelo de Andrade Portela fazem parte da exposição, enquanto que do Vila Margarida, os magníficos crochês, ponto cruz e pinturas em caixas de madeira (MDF) confeccionados pelos usuários, complementam a exibição.

Estas atividades são ofertadas em oficinas de terapia ocupacional aos pacientes e apresentam em comum a capacidade de acomodar largas variações individuais e de respeitar o tempo e o ritmo psíquico de cada trabalhador, além de desenvolver a convivência e a troca de experiências com demais pacientes.

A exposição dos trabalhos demonstra a importância da continuidade do tratamento, além de reconhecer e dar visibilidade às ações realizadas pelos pacientes de forma individual e ao empenho coletivo do grupo.

“A manifestação artística permite ao indivíduo expressar conteúdos emocionais, culturais e pessoais. Pessoas em sofrimento psíquico muitas vezes encontram dificuldades de expressar seus sentimentos, porém, por meio da arte e da criatividade é possível entrar em contato com o que há de mais belo, verdadeiro e saudável, permitindo assim, um retorno da auto estima e aumento do auto conhecimento”, disse a psicóloga Ana Paula Taveira do CAPS Vila Almeida, em referência a importância da terapia ocupacional em grupo e individual.

Serviço

Estação Cultura – Exposição de trabalhos manuais de pacientes dos CAPS Vila Almeida e Vila Margarida

Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015.

Data: 08/07 (sábado)

Horário: a partir das 13h