Obras de fornecimento de água em aldeia da capital começam hoje

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a concessionária de água e esgoto Águas Guaririba, iniciou na manhã desta quarta-feira (6), as obras de implantação da rede de água na Aldeia Água Bonita, localizada na região norte de Campo Grande. A obra conta com uma extensão de dois mil metros de rede de água, beneficiando cerca de 200 famílias.

O cacique da Aldeia Água Bonita, Nito Nelson comemora a instalação da rede e diz que agora vai acabar com o transtorno de falta de água na região.

“Essa instalação de água potável vai trazer mais saúde para nossa comunidade. Nós temos uma dificuldade muita grande, temos 60 casas aqui, e mais de 100 casas lá embaixo. Instalamos uns mangueirão provisoriamente e tem dia que falta água. Agora isso vai acabar”, comemorou.

Para o diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Vinicius Leite Campos, é de extrema importância fazer justiça social com as famílias que aguardam este processo tão antigo. “Reivindicação antiga de uma comunidade que sofre historicamente pelo abandono. Agora, com água tratada, eles poderão ter uma saúde melhor, não terão mais poços, terão qualidade de vida”, diz.

Já a presidente da Águas Guariroba,Lucilaine Medeiros, afirma que o mais importante é que não haverá mais falta de água na região. “Com a implantação da rede de fornecimento de água, serão atendidos a aldeia Água Bonita e o Assentamento Água Bonita II. A rede de água na aldeia era um pedido antigo da comunidade que passará a contar com um fornecimento de água tratada e melhor qualidade em saúde.

Todos terão tarifa social, que proporciona um desconto de 50% na tarifa de água e de esgoto e possibilita às famílias de baixa renda ter acesso aos serviços de saneamento básico, essenciais para a saúde e qualidade de vida.