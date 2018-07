Obras da praça esportiva do bairro Parque do Sol são retomadas

As obras da praça de esporte e lazer, localizada no bairro Parque do Sol, em Campo Grande, foram retomadas nesta quarta-feira (4). A construção estava parada há dois anos na capital, contudo, a proposta é terminar os trabalhos, no máximo, em um ano.

Já foram investidos na obra R$ 2,1 milhões e para sua conclusão, compra e instalação de equipamentos, serão aplicados mais R$ 2,4 milhões.

A obra está sendo retomada agora, com serviço de acabamento, depois que a prefeitura viabilizou os recursos da contrapartida do município, R$ 840 mil, para complementar a verba do convênio firmado com o Ministério da Cultura há seis anos. Como a obra sofreu várias interrupções desde 2012, quando foi iniciada, houve necessidade de atualizar alguns custos e com isto, o orçamento inicial saltou de R$ 3,5 milhões para aproximadamente R$ 4,5 milhões.

A praça tem sete mil metros de área construídos em um hectare, com pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para malhação, com vestiário masculino e feminino. O local contará também com anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica.