Obras do Centro de Belas Artes deverão ser retomadas

As obras do Centro de Belas Artes de Campo Grande deverão ser retomadas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (11), após a prefeitura da capital e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul renovarem o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para dar novo prazo de conclusão ao projeto.

Com a assinatura do termo aditivo, a Prefeitura de Campo Grande tem até 2020 para concluir as obras integralmente. Mas deve, a partir de 60 dias, assumir compromissos firmados no TAC para que a obra se concretize.

O promotor de Justiça, da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, Humberto Lapa Ferri, afirmou que o objetivo do aditivo é justamente finalizar a obra. “A gerência de projetos vem trabalhando junto com a gente desde o ano passado. Fizemos vistorias no local. Levantamentos de orçamentos, valores a serem executados, justamente para chegarmos ao dia de hoje, que é permitir que o município faça um projeto factível e ao mesmo tempo, valorize esse dinheiro”, disse.

Agora, o primeiro compromisso é colocar um posto da Guarda Municipal no local, para proteger as pessoas, bem como o patrimônio público, garantindo que se mantenha o que há no local e que os novos investimentos não sejam prejudicados