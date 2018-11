Após quatro anos parada, a obra da pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande será retomada nesta sexta-feira (9). A cerimônia de retomada ocorre ás 9h30 e terá a participação do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun que irá acompanhar a assinatura do termo aditivo de convênio firmado em 2011com o Ministério dos Esportes. O termo aumenta em 97% a parcela de recursos do Governo Federal, que passa de R$ 3,5 milhões para R$ 6,9 milhões, reduzindo a contrapartida do município que era de R$ 2,6 milhões e passa a ser de R$ 765,9 mil.

A retomada da construção do Centro Olímpico do Parque, prevê, uma pista com oito raias com piso emborrachado, iluminação, além de banheiros e vestiários para que a capital tenha condições de receber grandes competições nacionais e internacionais de atletismo.

De acordo com a prefeitura, há um ano, o prefeito Marquinhos Trad vem fazendo gestões junto ao Ministério dos Esportes para conseguir o aditivo do convênio, para viabilizar a retomada da obra. “Um dos fatores impeditivos era justamente a contrapartida, que com a atualização dos custos, passaria de R$ 4,3 milhões”, explicou o prefeito.



Além de viabilizar a construção do centro olímpico no Parque Ayrton Senna, a Prefeitura planeja para 2019 a revitalização do parque aquático que está fechado há mais de três anos. Serão reformadas as instalações elétricas, hidráulicas, banheiros, e as quadras cobertas. O investimento previsto é de R$ 1,1 milhão.