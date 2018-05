Obras do Reviva Centro começam terça-feira

Começam oficialmente na próxima terça-feira (150 as obras do Reviva Centro. A informação foi confirmada pela Prefeitura que o lançamento do programa e assinatura da ordem de serviço com a empreiteira responsável pela execução dos trabalhos.

A obra é financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento, e terão início na Rua 14 de Julho com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, além de compreender todo o trajeto da via até o cruzamento com a Avenida Mato Grosso.

A solenidade deve começar por volta das 9h, onde a requalificação deve começar. O evento também contará com a presença do prefeito Marquinhos Trad (PSD), autoridades, empresários, membros dos Conselhos Regionais, representantes do Turismo, Patrimônio Histórico, Cultura, além da sociedade em geral.

Obra

Conforme o plano, o Reviva Campo Grande será para reverter a crise na área central, sendo assim, com a ‘reforma’, novos investimentos serão trazidos para o centro com uma melhor infraestrutura, modernização, segurança e melhora no tráfego. Faz parte do plano transformar parte da rua 14 de Julho em um calçadão com acesso apenas de pedestres. A previsão é que os trabalhos durem cerca de dois anos e custe R$50 milhões de financiamento.