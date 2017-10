Obras no córrego Reveillon ajudam a conter assoreamento no Parque das Nações

As obras em execução na nascente do Córrego Reveillon, na interseção da rua Hiroshima com a Avenida Mato Grosso, próximo ao Parque dos Poderes, vai reduzir o processo de assoreamento no lago de contenção do Parque das Nações Indígenas. No local está sendo feito um piscinão com capacidade para reter 22 mil metros cúbicos de água. Esse reservatório vai receber as águas pluviais de toda parte alta da região (bairros Vila Nascente, Carandá, Matas do Jacinto e Parque dos Poderes), que atualmente descem em velocidade pelo córrego Reveillon, arrastando areia e muitos detritos para o lago de contenção do Parque das Nações Indígenas.

Além do piscinão, a Prefeitura de Campo Grande também construirá uma travessia sob a Avenida Mato Grosso, utilizando tubo Armco (estrutura em aço corrugado) para dar vazão à água. O total a ser investido no sistema todo (incluindo a piscina, a travessia, drenagem, pavimentação de 10 vias no entorno do Parque dos Poderes) chega a R$ 11 milhões. As máquinas estão trabalhando no alargamento do leito do córrego para implantação da travessia; a Prefeitura não informou qual é a previsão de conclusão das obras.

Sanado o problema da enxurrada que desce pelo córrego Reveillon, terá uma diminuição significativa o volume de areia e detritos que se acumulam no lago de contenção do Parque das Nações, que atualmente forma uma montanha com dezenas de toneladas. O trabalho de remoção desses detritos é constante, frisa o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck. “A gente limpa o lago e na primeira chuva já enche de novo de areia. Então é preciso fazer essa piscina para conter a velocidade da água e também armazenar a areia que vem junto com a enxurrada”.