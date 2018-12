As obras da última etapa do macroanel rodoviário de Campo Grande, ligação entre as saídas de Cuiabá e Corumbá, devem estar concluídas ainda no primeiro semestre de 2019, cronograma que poderá ser antecipado dependendo das condições climáticas.

Neste sábado, o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, vistoriou as obras que estão concentradas neste momento na terraplanagem da rotatória com a MS-010 e na abertura dos últimos mil metros da pista onde a Prefeitura resolveu as últimas pendências com desapropriações.

Dos 24 quilômetros que abrangem o traçado integral desta etapa, mais de 21 quilômetros estão prontos. Falta ainda um quilômetro no trecho entre a MS-080( saída para Rochedo) e a MS-010( saída para Rochedinho) e outros dois na etapa seguinte, entre a MS-010 e a BR-163. Serão construídas rotatórias nos três entroncamentos rodoviários do trecho.

“A obra é de extrema importância para nossa cidade e estava parada desde 2011, mas retomamos. O macroanel vai tirar os caminhões do Centro da cidade, para que eles possam escoar os seus produtos com uma zona de conforto maior e com menos estresse para todos”, destacou o prefeito.

Para inclusão de novas obras, o macroanel fechará com um custo total de R$ 37 milhões. Já foram aplicados R$ 21 milhões e até a conclusão da obra serão investidos mais R$ 16 milhões.

Entre a MS-080 (saída para Rochedo) e a MS-10 (saída para Rochedinho), 12 quilômetros estão prontos, falta asfaltar apenas 700 metros. O trecho seguinte, entre a MS-10 e BR-163, tem 2,5 quilômetros asfaltados e faltam concluir seis quilômetros.