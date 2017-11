Observatório vai mapear a violência contra mulher em Campo Grande

Lançado nesta segunda-feira (27), o Observatório da Violência contra a Mulher vai traçar o perfil e índices de violência contra a mulher em Campo Grande. Esse levantamento será possível a partir de uma parceria da prefeitura com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O Observatório será o primeiro a se estruturar no Estado e tem como propósito mapear, registrar e interpretar as situações de violência contra a mulher. O mapa será um subsídio para a formulação de políticas públicas para mulheres

“Com esse levantamento específico aqui da Capital, será possível uma análise precisa da violência, a partir dos números gerados, inclusive com base em processos tramitando e julgados, a fim de contribuir com as diretrizes das políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher”,destacou a subsecretária municipal de Políticas para Mulher, Carla Stephanini.

O prefeito comentou os números da violência contra a mulher na capital e reforçou o compromisso de sua gestão para com a proteção desse público. “Quando a gente olha o relatório que aponta que a Casa da Mulher teve aumento no atendimento, chegando a quase duas mil denúncias apenas no mês de outubro, é possível olhar por dois lados: para muitos isso significa que a violência aumentou; mas quem está envolvido nesta luta e que atua em defesa das mulheres sabe bem que esse número expressivo, na verdade, demonstra que as mulheres que antes não denunciam a violência sofrida achando que ‘não iria dar em nada’, hoje têm certeza de que a Rede de Proteção aqui na Casa da Mulher funciona e que não ficarão desamparadas”, reconheceu o chefe do Executivo Municipal.