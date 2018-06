Odemilson Fassa assume Seção Especial Cível

O desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa foi eleito o presidente da Secção Especial Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A eleição ocorreu no dia 24 de maio, quando foi realizada a primeira Seção Especial Cível com a nova composição, modificado no dia 11 de abril deste ano, pelos desembargadores do Órgão Especial.

Agora, com a alteração, a Secção Especial passou a ser composta por apenas dez desembargadores membros das câmaras cíveis, e não 20 como anteriormente. O mandato do presidente é válido por dois anos.

Nesta segunda-feira (4), o desembargador Sérgio Fernandes Martins passou o comando da presidência para Fassa. “Transfiro a presidência para o desembargador Odemilson, que vai nos brindar com sua eloquência, toda sua inteligência e capacidade administrativa”, disse.

O novo colegiado agora é composto pelos desembargadores Claudionor Miguel Abss Duarte, João Maria Lós, Sideni Soncini Pimentel, Fernando Mauro Moreira Marinho, Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Marcos José de Brito Rodrigues, Marcelo Câmara Rasslan, Nélio Stábile, Alexandre Bastos, além do atual presidente Odemilson Fassa.