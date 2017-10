Odilon se filiará ao PDT em novembro para disputar o Governo do Estado

Para que Odilon de Oliveira seja oficialmente lançado pré-candidato ao governo do estado em 2018, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) fará no próximo dia 11 de novembro, a filiação do juiz aposentado.

A data de filiação de Odilon foi definida no ato de filiação do ex-deputado federal Antonio Carlos Biffi, no último dia 6.

Presentes na reunião, além do juiz Odilon e Biffi, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o presidente regional deputado Dagoberto Nogueira, o presidente de honra João Leite Schimit e o vereador Odilon de Oliveira Junior, filho do ex-magistrado.

De acordo com os dirigentes do partido, a ideia é realizar uma grande festa da democracia para receber o juiz Odilon de Oliveira, com a presença do pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes. “Combinamos que ele vem para o PDT no dia 11 de novembro. Vamos fazer uma grande festa e lá ele vai sair candidato a governador”, declarou Schimit.

Ao se referir ao juiz, Carlos Lupi disse que coragem para enfrentar o crime organizado não é para qualquer cidadão e que o partido espera mais de Odilon. “Queremos sua coragem e competência para servir o povo de Mato Grosso do Sul como nosso futuro governador, para defender os que precisam ser defendidos, os mais pobres, mais fracos e oprimidos”, reiterou.

Dagoberto Nogueira lembrou ao juiz que ele vai se filiar em um partido sério e comprometido com a justiça social, sem envolvimento em escândalos de corrupção e com lideranças corretas. “Não temos nenhum deputado federal, senador e nem os nossos ex-ministros estão envolvidos em qualquer escândalo. Então isso é algo muito forte no PDT”, declarou, complementando que o projeto agora é eleger Ciro Gomes presidente e Dr. Odilon governador de Mato Grosso do Sul e ampliar as bancadas estadual e federa