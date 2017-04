Oficial de justiça é golpeado na cabeça enquanto bebia com amigos em lanchonete

Um oficial de justiça, de 71 anos, procurou a Polícia Civil na noite desta sexta-feira (21), para denunciar uma agressão em que sofreu numa lanchonete do bairro Guanandy, em Aquidauana. A vítima relatou que foi golpeada por um facão na cabeça e que o suspeito é um homem em que teria colocado nas atrás das grades há pouco tempo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o oficial estava com amigos no bar, quando o autor aproximou e sem motivos aparente, o golpeou na cabeça. Logo após o suspeito fugiu.

Aos policiais, o idoso informou que por ser um oficial da justiça, ele auxilia na prisão de pessoas, assim como fez com o agressor algum tempo atrás, e que isto pode ter sido o motivo do ataque.

O caso foi registrado como lesão dolosa na Delegacia de Polícia Civil do município.