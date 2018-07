A Oficial de Justiça, Maria Ramona de Melo, 53 anos, foi mantida em cárcere de privado ao entregar uma intimação judicial para Damião Costa dos Santos. O caso aconteceu na quarta-feira (19), em Coronel Sapucai. O autor não teria aceitado a notificação.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar à residência de Damião para entregar a intimação, Ramona foi recebida por Irene Farias de Oliveira, que também mora no local. Em seguida, o autor apareceu já questionando o trabalho da vítima e a determinação judicial, dizendo que ela não teria competência para exercer a função e que iria ligar para o seu advogado.

Ramona tentou entregar a intimação, porem, Damião não quis aceitar. Percebendo que ele estava um pouco alterado, a vítima tentou se retirar do local, contudo, o autor trancou o portão e afirmou que ela só iria sair quando seu advogado chegasse.

Conforme o registro, a Oficial ficou cerca de dez minutos presa e só conseguiu sair do local quando ligou para a polícia. Ao notar que a vítima estava ligando para a delegacia, Damião entrou no carro que estava na sua garagem e fugiu, entrando no território paraguaio em seguida.

Uma equipe da Polícia Militar foi atender a denúncia, contudo, não conseguiu encontrar o autor. Os policiais realizaram uma pesquisa no sistema e constataram que Damião está foragido da justiça.

Após conseguir sair do local, Ramona entrou em seu carro para ir embora, no entanto, devido ao nervosismo, acabou colidindo a traseira do veículo em um caminhão que estava estacionado.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere de privado na Delegacia de Polícia de Coronel Sapucai.