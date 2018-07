Um oficial do Exército de 25 anos, que estava embriagado, foi preso após efetuar dois disparos de arma de fogo para o alto e dirigir acima da velocidade permitida. O caso aconteceu nesta quarta-feira (18), no município de Aquidauana.

De acordo com o “O Pantaneiro”, os tiros acertaram uma clínica médica e uma equipe da Polícia Militar (PM), foi acionada. Ao chegar ao local informado, os policiais não encontraram ninguém, contudo, viram o momento em que o autor “arrancou” com o veículo – uma Mitsubishi Lancer –, e saiu em alta velocidade pelo centro da cidade.

Além de dirigir acima da velocidade permitida, o jovem também ultrapassou vários sinais vermelhos. Os policiais conseguiram alcançar o autor e dar voz de prisão. Durante a vistoria no veículo, os PMs encontraram uma pistola, que estava devidamente registrada, com oito munições intactas no carregador e outro estojo de munições já deflagrado no assoalho do carro.

Conforme o site de notícias, o autor alegou que ingeriu bebidas alcoólicas, por isso teria efetuado os disparos. O jovem foi levado para a Delegacia de Polícia do município, onde ficará a disposição da Justiça.