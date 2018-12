Apresentação contou com a participação de 57 crianças e adolescentes do Polo Ayrton Senna

A noite foi de muita festa para as crianças que integram as Oficinas de Ballet, Polo Ayrton Senna, coordenadas pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes). O encerramento aconteceu sexta-feira (30).

O prefeito prestigiou o espetáculo "Ipês da Capital". Numa apresentação que contou com a participação de 57 crianças e adolescentes.

“Para nós é uma satisfação ver as crianças participando de um encerramento da oficina de Ballet. Sei como tudo isso representa para os familiares, pois o mesmo aconteceu comigo quando assisti minhas filhas participando de um evento como este o Ballet que é arte e cultura”, disse Marquinhos.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destaca que a oficina pública de Ballet faz parte do programa jovem talento esportivo promovido pela Fundação Municipal. “Contamos com a parceria do FAC e ao todo são atendidas mais de 200 crianças nos parques Airton Senna e Jacques da Luz”.

Simone Gonçalves da Silva assistiu a apresentação da filha Luiza Fernanda e disse que a dança é muito importante para a menina. “Com a dança elas aprendem respeitar e compartilhar com as amigas. É muito bom a professora é maravilha e o prefeito tem dado apoio para que tudo isso acontecesse aqui no Parque Ayrton Senna.