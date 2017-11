Oficinas do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho inciam com 50 alunos

Cerca de 50 pessoas participam, até a próxima sexta-feira (24), da primeira oficina do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho, que teve início nessa segunda-feira (20), com atividades no Centro de Referência em Assistência Social – Cras da Vila Nasser. O objetivo do programa é sensibilizar e despertar nas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, o acesso a informações sobre o mundo do trabalho.

Nesta etapa participam dois grupos de 25 pessoas, cada, que durante duas horas por dia recebem orientações e informações sobre o universo do trabalho, além de abordarem temas que visam criar novas perspectivas para a vida dessas famílias. São considerados público alvo desta ação, famílias em situação de vulnerabilidade que estão no Cadastro Único, que recebem benefícios de transferência, dentre outros.

O programa visa identificar pessoas em situação de vulnerabilidade, residentes no município, com idade entre 14 a 59 anos, da população urbana e/ou rural, para desenvolver habilidades pessoais, orientar para o mundo do trabalho, encaminhar para órgãos oficiais de qualificação e intermediação de mão de obra, acesso a oportunidades, a aprendizagem, a economia popular e solidária, microempreendedorismo individual, etc.

“O que se identifica é que as famílias em situação de vulnerabilidade social têm baixa perspectiva para acessar o mercado de trabalho e, através das oficinas buscamos ampliar a visão dessas pessoas. Além de apresentar a elas todo o universo que envolve o trabalho, também falamos da imagem pessoal e provocamos nessas famílias uma reflexão sobre os objetivos que elas têm para suas vidas”, explica a coordenadora do programa, Janice Medina.

Para a execução dos eixos, a equipe técnica do Acessuas Trabalho realizará ações desenvolvidas com a formação de 116 grupos de 25 pessoas, sendo que para cadas grupo serão ofertadas cinco oficinas, ministradas por um psicólogo e um assistente social.

O Acessuas Trabalho transfere recursos do Governo Federal aos municípios, para que eles desenvolvam ações que promovam a inclusão produtiva do público-alvo da assistência social, conforme o que traz o Anexo da Resolução nº 27, de 14 de outubro de 2014 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que foi prorrogado até 2018.

O desafio do Programa Acessuas Trabalho é construir e ampliar a eficiência das ações diante das características atuais do mundo do trabalho, que implicam novas formas de qualificação e formação profissional, numa tentativa de continuar transformando a vida da população em situação de vulnerabilidade social e contribuir para a redução das desigualdades sociais existentes no Brasil.