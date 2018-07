Oito das doze crianças já foram resgatadas na Tailândia

Pelo menos quatro meninos foram resgatados nesta segunda-feira (9) da caverna, no norte da Tailândia, onde estavam presos há mais de duas semanas. Cinco pessoas permanecem no local, conforme informaram veículos de imprensa locais.

As autoridades ainda não divulgaram confirmação oficial, mas os jornalistas que estão na região citaram testemunhas que viram o resgate.

Os resgatados hoje se juntam agora aos quatro meninos que foram retirados neste domingo (8) da caverna.

Resgate

O grupo de mergulhadores, que inclui estrangeiros, voltou a entrar na cavidade às 11h locais (0h em MS) com o objetivo de retornar com alguma das nove pessoas que continuavam presas de manhã, disse Narongsak Ossottanakorn, porta-voz da operação.

Esta segunda tentativa poderia ser mais rápida que a realizada ontem, graças às boas condições que as equipes de salvamento encontraram no interior dos túneis subterrâneos, indicou Narongsak.

Os integrantes da equipe de salvamento têm que superar, junto com as crianças, um labirinto de galerias parcialmente inundadas e com desníveis e visibilidade nula para alcançar a saída da caverna.

Entre a primeira operação, neste domingo e esta segunda, as autoridades interromperam o resgate durante cerca de 14 horas para fazer a reposição dos cilindros de gás de ar comprimido utilizados durante a missão e avaliar as partes inundadas da gruta.